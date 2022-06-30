Напомним, что его добавляли к публикациям, которые касались военных преступлений, совершенных Россией. И каждый такой пост лишь еще раз доказывал тот факт, что страна-агрессорка целенаправленно уничтожает Украину и украинцев. Но теперь этот тэг заблокирован в Instagram, передает 24 канал.

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Россия – страна-террорист

Заметим, что для Instagram – это не первый скандал за последние четыре месяца. Украинцы за это время уже успели научиться обходить "скрытие" контента в социальной сети. Теперь же у нас отняли очередную возможность призвать мировое сообщество к признанию России страной-террористом.

К слову, именно такой призыв озвучил президент Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН. Он попросил признать Россию страной-террористкой после ракетного удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге.

Соответствующие призывы возникли и в социальных сетях. Там распространяются публикации под тегом #russiaisaterroriststate. Они сопровождаются фотографиями и видео последствиями вражеских ударов по нашей территории.

Контент нарушает правила сообщества

Но Instagram и здесь решил проявить свою ультранейтральную позицию. В социальной сети отметили, что появляющиеся под этим тегом публикации противоречат Правилам сообщества. Сообщения с соответствующим тегом социальная сеть не рекомендует к выдаче.



Instagram заблокировал тег #russiaisaterroriststate/ Скриншот

Это очередной выпад со стороны Instagram, сигнализирующий о том, что нам нужно активнее информировать весь мир о том, что происходит в Украине. Только таким образом мы сможем постоянно напоминать о войне и не позволим от нее уставать тем, кто не имеет непосредственной причастности.

Тем временем весь цивилизованный мир продолжает считать Россию одной из самых больших угроз. На днях комитет Сената США принял очередную резолюцию. Согласно ей, Россия – страна-спонсор терроризма .

Нет сомнений, что Россия во главе с Владимиром Путиным является государством-спонсором терроризма. То, что он сделал, приказав уходить в Украину, было террористическим актом. Он военный преступник, и на нем лежит ответственность за каждое преступление, совершенное от его имени,

– заявил сенатор Джеймс Риш.

Вчера, 29 июня, на саммите НАТО Россию назвали главной угрозой безопасности . Причем не только союзников Альянса, но и мира и стабильности по всему евроатлантическому региону.

В то же время наше государство стремятся видеть сильным и независимым. По мнению членов НАТО, это будет способствовать безопасности евроатлантического пространства.

Зеленский обратился к участникам саммита НАТО в Мадриде: смотрите видео