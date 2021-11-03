Instagram заблокировал страницу оккупационной администрации Севастополя

Техподдержка Instagram удалила учетную запись оккупационной администрации Севастополя. Это уже не первый случай, однако на этот раз выданный оккупантам бан является постоянным.

Информацию об этом распространило так называемое "Управление информационной политики" при оккупационном правительстве Севастополя.

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Что известно

Первая блокировка страницы состоялась в пятницу, 29 октября. Она была временной, в сутки.

После этого страницу полностью удалили без возможности обновления.

Удаленная учетная запись успел набрать 10 тысяч подписчиков.

Именно так теперь выглядит бывшая страница "правительства" Севастополя / Фото подконтрольного Кремлю издания "ВестиКрым"

Как сообщают источники, новая страница уже создана. В настоящее время она насчитывает 630 подписчиков и 20 публикаций.

Причина – большое количество ответов на комментарии пользователей. Социальная сеть называет это чрезмерной активностью. Страницу, к сожалению, восстановить не удалось,

– пишут коллаборанты на новой странице.