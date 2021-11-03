Информацию об этом распространило так называемое "Управление информационной политики" при оккупационном правительстве Севастополя.
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Что известно
- Первая блокировка страницы состоялась в пятницу, 29 октября. Она была временной, в сутки.
- После этого страницу полностью удалили без возможности обновления.
- Удаленная учетная запись успел набрать 10 тысяч подписчиков.
Именно так теперь выглядит бывшая страница "правительства" Севастополя / Фото подконтрольного Кремлю издания "ВестиКрым"
Как сообщают источники, новая страница уже создана. В настоящее время она насчитывает 630 подписчиков и 20 публикаций.
Причина – большое количество ответов на комментарии пользователей. Социальная сеть называет это чрезмерной активностью. Страницу, к сожалению, восстановить не удалось,
– пишут коллаборанты на новой странице.