Информацию об этом распространило так называемое "Управление информационной политики" при оккупационном правительстве Севастополя.

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Что известно

Первая блокировка страницы состоялась в пятницу, 29 октября. Она была временной, в сутки.

После этого страницу полностью удалили без возможности обновления.

Удаленная учетная запись успел набрать 10 тысяч подписчиков.

Именно так теперь выглядит бывшая страница "правительства" Севастополя / Фото подконтрольного Кремлю издания "ВестиКрым"

Как сообщают источники, новая страница уже создана. В настоящее время она насчитывает 630 подписчиков и 20 публикаций.

Причина – большое количество ответов на комментарии пользователей. Социальная сеть называет это чрезмерной активностью. Страницу, к сожалению, восстановить не удалось,

– пишут коллаборанты на новой странице.