Instagram заблокировал страницу "мэрии" Симферополя

Соцсеть Instagram заблокировала официальную страницу так называемой администрации Симферополя. Все из-за нарушения правил сообщества.

Об этом со ссылкой на начальника управления информационной политики "администрации" оккупированного города Андрея Черниченка пишут российские СМИ.

Важно Instagram изменит принцип отображения публикаций в ленте в 2022 году

Он сообщил, что соцсеть внезапно заблокировала страницу "мэрии" в инстаграме.

Причина – нарушения правил сообщества, хотя никакой "чрезмерной активности", на что ссылаются представители Instagram не было,

– сказал Черниченко.

По его словам, на странице, которая имела около 3,5 тысячи подписчиков, публиковали новости о жизни города. Он добавил, что сейчас приняли решение о создании новой страницы.

Уже не первый подобный случай

Ранее техподдержка Instagram удалила учетную запись оккупационной администрации Севастополя. Это уже не первый случай, однако на этот раз выданный оккупантам бан является постоянным.

Первая блокировка страницы состоялась в пятницу, 29 октября. Оно было временным, на сутки. После этого страницу полностью удалили без возможности восстановления. Удален аккаунт успел набрать 10 тысяч подписчиков.

Причина – большое количество ответов на комментарии пользователей. Социальная сеть называет это чрезмерной активностью.