Социальная сеть Instagram введет вечную блокировку пользователей, замеченных в разжигании ненависти в личных сообщениях. Ранее за это блокировали возможность отправки сообщений на определенное время.

Администрация приложения уточнила, что под оскорбительные высказывания, в частности, подпадают сообщения, разжигающие вражду по признакам расовой или религиозной принадлежности.

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Почему вводят новое правило

Ранее в случае жалоб на оскорбительное содержание личных сообщений мы блокировали возможность их отправки на определенное время. Теперь, если подобные действия продолжатся, мы блокируем учетную запись. Мы также заблокируем новые страницы, которые пользователь может создать, чтобы обойти ограничения,

– заявили в Instagram.

В компании отметили, что контролировать происходящее в частных диалогах сложнее, чем отслеживать нежелательные комментарии под постами. Компания пояснила, что при этом не собирается нарушать права человека и тайну переписки.

Нововведение связано с ситуацией в Великобритании, где футболисты подвергались расистским оскорблениям в Instagram после поражения в матче.

Кроме того, скоро у пользователей появится возможность заблокировать личные сообщения от страниц, на которые они не подписаны. Пока что это работает для компаний и учетных записей с большим числом подписчиков.