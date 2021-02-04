Instagram тестирует прототип "историй" с вертикальной прокруткой. Таким образом, сервис сможет начать конкурировать с TikTok.

Источник: 9to5Mac

Сегодня Stories в Instagram можно перелистывать прикосновениями по левой или правой части экрана, а также горизонтальными свайпами.

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Чего ждать

Однако программист Алессандро Палуцци в своем Твиттере опубликовал скриншот, где демонстрируется возможное новшество, которое может прийти на смену текущей модели управления.

#Instagram is working on Vertical Stories

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

Представители издания Techcrunch в своем материале сообщают, что Instagram вполне может переориентировать раздел историй в видеоконтент. Для этого уберут возможность публикации фотографий из галереи смартфона, сделав из "историй" раздел только с видео.

Также в издании сделали запрос в пресс-службу Instagram, чтобы узнать – действительно ли в компании работают над этой функцией, и представитель сервиса подтвердил эту информацию. Он подчеркнул: "это ранний прототип и мы пока тестируем его в закрытом формате". Не факт, что нововведение появится в финальной версии приложения.

Недавно также стало известно, что в Instagram появился раздел "недавно удалены" с возможностью восстановления публикаций.