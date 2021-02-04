Instagram тестирует вертикальную прокрутку "историй", чтобы конкурировать с TikTok
Instagram тестирует прототип "историй" с вертикальной прокруткой. Таким образом, сервис сможет начать конкурировать с TikTok.
Источник: 9to5Mac
Сегодня Stories в Instagram можно перелистывать прикосновениями по левой или правой части экрана, а также горизонтальными свайпами.
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Чего ждать
Однако программист Алессандро Палуцци в своем Твиттере опубликовал скриншот, где демонстрируется возможное новшество, которое может прийти на смену текущей модели управления.
Представители издания Techcrunch в своем материале сообщают, что Instagram вполне может переориентировать раздел историй в видеоконтент. Для этого уберут возможность публикации фотографий из галереи смартфона, сделав из "историй" раздел только с видео.
Также в издании сделали запрос в пресс-службу Instagram, чтобы узнать – действительно ли в компании работают над этой функцией, и представитель сервиса подтвердил эту информацию. Он подчеркнул: "это ранний прототип и мы пока тестируем его в закрытом формате". Не факт, что нововведение появится в финальной версии приложения.
Недавно также стало известно, что в Instagram появился раздел "недавно удалены" с возможностью восстановления публикаций.
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