По данным сервисов Sensor Tower и Apptopia, среди других приложений, отслеживающих данные об эволюции, в описании Instagram в App Store появились важные изменения. Именно эти компании первыми обнаружили "премиальный" сервис Twitter Blue еще до официального анонса платных функций. От специалистов не скрылось и появление платной опции Instagram Subscriptions в описании программы.

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Что известно о платной подписке Instagram

По данным Sensor Tower, описание появилось в американской версии Apple App Store еще 1 ноября, стоимость подписки составляла 4,99 доллара. Позже добавился вариант стоимостью 0,99 доллара.

До этого, как отмечают в компании, была возможность приобретения так называемых Instagram Badges – виртуальных товаров, которые фанаты любой звезды соцсетей могут приобрести, чтобы поддержать любимых авторов контента во время прямых трансляций – по цене от 0,99 до 4,99 доллара. Новую функциональность в описании заметили и некоторые пользователи.

Обычно Instagram тестирует новые функции с небольшими группами авторов контента, прежде чем сделать их доступными всем. Поэтому если возможность подписки появится у некоторых пользователей США, другие могут не увидеть ее еще достаточно долго.

Планы Instagram насчет платной подписке

Этим летом компания уже сообщала о возможном появлении функции Exclusive Stories, позволяющей платить за истории, доступные только тем, кто заплатил за премиальный контент.

Обратите внимание! Instagram – не единственная социальная сеть, которая готова поощрять таланты путем платной подписки. Прямые конкуренты типа TikTok, Snap, Pinterest, YouTube используют инструменты дополнительной монетизации для мотивации авторов контента.