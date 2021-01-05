Instagram проводит тестирование нового дизайна функции Stories, который будет доступен из браузера. Обновление упростит пользование и повысит удобство.

Новый дизайн предусматривает режим отображения Stories в виде карусели, а не в виде только одного изображения, которое занимает сразу всю страницу. Навигация осталась прежней – можно вручную перелистывать или разрешить публикациям переключаться автоматически. Об этом пишет Engadget.

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Что известно

Пока неясно на каких территориях тестируется новый дизайн и насколько широк его охват. Также неизвестно, когда обновление будет окончательно введено для всех пользователей.

По данным ресурса Engadget, представитель Instagram подтвердил, что тестирование началось на "небольшой группе" пользователей в декабре.



Новый вид "историй" / Фото Engadget

Как указывает источник, Instagram продолжает медленно, но настойчиво улучшать десктопное приложение. Stories всегда оставались одной из самых неудобных функций, особенно на больших экранах, поэтому внесение изменений в эту функцию хоть и не является крупным обновлением, но безусловно будет замечено клиентами, которые привыкли использовать платформу за пределами мобильного приложения.

Напомним, недавно социальная сеть также ввела возможность просматривать прямые эфиры из браузера.