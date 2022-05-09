С тех пор как TikTok стал одним из самых значимых игроков в мире соцсетей и захватил внимание пользователей, компания Meta не спит днями и ночами в попытках откусить хотя бы часть его популярности. Одним из первых шагов стал запуск аналогичного формата полноэкранных видео Reels. Позже их оформили в отдельный раздел. А теперь принялись перерабатывать основную ленту. Все ради того, чтобы походить на TikTok.

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Ранее Instagram сообщал, что вертикальные видео станут главным видом контента в приложении. Компания постепенно включает для пользователей специальную вкладку Reels, которая появляется на том же месте, где раньше находилась кнопка создания новой публикации, которая в свою очередь "переехала" в верхний правый угол экрана. Кроме того, видео Reels теперь появляются и в ленте и рекомендациях.

Вероятно, для того, чтобы привести все к единому виду, разработчики и решили изменить дизайн. Тестирование уже началось среди ограниченного количества пользователей. Есть ли среди них украинцы, пока неизвестно.

Поэтому публикации, содержащие обычные фотографии, теперь похожи на отображение роликов в Reels.

Посты занимают весь экран, а описание накладывается поверх изображения, а не располагается под ним, как это сейчас.

Комментарии можно посмотреть, нажав правый нижний угол.

Stories по-прежнему будут отображаться в верхней части экрана перед началом прокрутки ленты.



Так, вероятно, будет выглядеть новая лента в Instagram / Фото Instagram

Неясно как теперь будет происходить пролистывание ленты: по одной публикации за раз, как в TikTok, или цельным "полотном", как сейчас, или вообще в сторону.

Сообщается, что некоторые пользователи могут видеть полноэкранные фото в своих лентах.

Напомним, параллельно компания решила бороться за оригинальный контент. Дело в том, что пользователи очень часто не создают свой новый контент, а загружают его из других соцсетей – например, с TikTok. Поэтому в соцсети решили ввести так называемый "рейтинг оригинальности", который будет присваиваться авторам за совершенно новые ролики, которые они загрузят в Reels. Вероятно, это касается и фотографий. Как именно будет проводиться проверка на оригинальность, неизвестно.