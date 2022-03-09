Непонятно на какой срок компания собирается закрыть возможность просмотра подписок: навсегда или лишь до момента окончания войны, которую Россия сейчас ведет против Украины. Когда именно будет введено это изменение, тоже неясно. В настоящее время как подписки, так и подписчики доступны для просмотра.

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Что известно

Чтобы защитить сообщества в Украине и России, мы будем скрывать информацию о подписчиках людях, о тех, на кого они подписаны, и людей, кто подписан друг на друга в личных учетных записях, расположенных в этих странах,

– говорится в заявлении компании.

Непонятно, какую опасность видят в этом разработчики. Можно лишь предположить, что дело в недавнем "флешмобе" украинского сегмента Twitter: пользователи начали массово искать соцсети убитых оккупантов и рассылать их контактам в личные сообщения фотографии изуродованных тел их друзей, коллег, родственников, которые умерли за больные мечты Путина о СССР 2.0.

Среди других нововведений, которые ждут пользователей в ближайшее время – новые отметки и понижение в выдаче Stories с ссылками, которые ведут на сайты российских государственных СМИ. Ранее соцсеть обозначала лишь учетные записи российских пропагандистских медиа.