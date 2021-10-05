Instagram снова трясет: после вчерашнего сбоя пользователи сообщили о новых проблемах

5 октября 2021 , 19:49
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Вчера, 4 октября, в течение шести часов все сервисы Facebook были полностью недоступны по всему миру. Несмотря на заявления компании, что все исправлено, новые проблемы не заставили себя ждать.

Как стало известно, на проблемы с приложением жалуются преимущественно пользователи из Европы. Задело также и Соединенные Штаты.

Интересно, что Facebook частично восстановил работу, как и WhatsApp и Instagram

Что произошло

В чем проблема сегодня – пока неизвестно. Вероятно, компания пытается полностью устранить последствия вчерашнего простоя, что и влияет на стабильность Instagram.

Больше всего о ситуации сообщают жители столиц Великобритании и Франции.
Сбой в Instagram / Скриншот из Downdetector

В Украине ситуация лучше. Больше всего страдает Киев.


Новый сбой в Instagram / Скриншот из Downdetector

Автор: Олександр Гайдамашко