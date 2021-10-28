Instagram разрешил большинству пользователей добавлять ссылки в Stories: кому не повезло

Ссылки в Instagram Stories долгое время оставались преимуществом верифицированных страниц и учетных записей с большим количеством подписчиков. Теперь соцсеть разрешила добавлять их почти всем. Однако некоторым пользователям все же не повезло.

Во время тестирования функции для доступа к наклейкам со ссылками учетной записи необходимо было иметь минимум 10 тысяч подписчиков. Теперь эти ограничения сняты.

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Кому недоступны ссылки

Пока функция остается недоступной для новых учетных записей и тех, кто нарушил правила сервиса. К таким относятся, например, те, что распространяют дезинформацию, или были замечены в разжигании ненависти. Компания уже не один год борется с явлением фейковых новостей, которые стали для Facebook настоящей проблемой, которая повлекла за собой даже расследование со стороны властей.



Интерфейс функции "Ссылка" / Фото 24 канал

В наклейках можно добавлять ссылки для своих подписчиков. Например, на свои социальные сети, новости и прочее.

Для добавления необходимо провести вверх после выбора желаемой фотографии и выбрать соответствующее меню "ссылка". После чего откроется специальное окно для ввода текста.

Тестирование функции продолжалось с июня. Еще тогда Вишал Шах, руководитель отдела продуктов Instagram, утверждал, что компания не планирует добавлять аналогичную возможность для публикаций в ленте.