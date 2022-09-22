Instagram защитит пользователей от нежелательных обнаженных фотографий

Meta приступила к разработке новой функции, которая позволит оградить пользователей от получения нежелательных фото в их личных сообщениях. Пока речь идет только об Instagram.

Как подтвердили источнику представители компании, функция находится на ранних стадиях разработки. Будет ли она распространена на другие сервисы Meta, в частности Facebook, неизвестно.

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Подробности

19 сентября о предстоящем обновлении написал инсайдер Алессандро Палуцци. Он опубликовал первое изображение, на котором можно увидеть окно сообщения, которое дает инструкции о новой функции.

"Технология на вашем устройстве закрывает фотографии, которые могут содержать изображение обнаженного тела в чатах. Instagram НЕ МОЖЕТ получить доступ к фотографиям."

Компания сравнивает такие элементы управления с функцией "Скрытые слова", которая позволяет пользователям автоматически фильтровать прямые запросы на сообщения с оскорбительным содержимым.

По словам Meta, технология не позволит самой Meta просматривать сообщения и делиться ими с третьим лицам.

Мы тесно сотрудничаем с экспертами, чтобы убедиться, что эти новые функции сохраняют конфиденциальность людей, одновременно давая им возможность контролировать получаемые ими сообщения,

– сказала представительница Meta Лиз Фернандес.

Более подробная информация появится уже в течение следующих нескольких недель, когда начнутся первые тесты среди пользователей.