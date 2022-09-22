Как подтвердили источнику представители компании, функция находится на ранних стадиях разработки. Будет ли она распространена на другие сервисы Meta, в частности Facebook, неизвестно.
Разработчики Mozilla заявляют, что кнопки "Не интересно" и "Не нравится" на YouTube не работают
Подробности
19 сентября о предстоящем обновлении написал инсайдер Алессандро Палуцци. Он опубликовал первое изображение, на котором можно увидеть окно сообщения, которое дает инструкции о новой функции.
"Технология на вашем устройстве закрывает фотографии, которые могут содержать изображение обнаженного тела в чатах. Instagram НЕ МОЖЕТ получить доступ к фотографиям."
Компания сравнивает такие элементы управления с функцией "Скрытые слова", которая позволяет пользователям автоматически фильтровать прямые запросы на сообщения с оскорбительным содержимым.
По словам Meta, технология не позволит самой Meta просматривать сообщения и делиться ими с третьим лицам.
Мы тесно сотрудничаем с экспертами, чтобы убедиться, что эти новые функции сохраняют конфиденциальность людей, одновременно давая им возможность контролировать получаемые ими сообщения,
– сказала представительница Meta Лиз Фернандес.
Более подробная информация появится уже в течение следующих нескольких недель, когда начнутся первые тесты среди пользователей.