Instagram предлагает вспомнить, каким был ваш 2021 год с помощью функции Playback

Соцсеть Instagram запустила функцию Playback, благодаря которой пользователи могут поделиться десятью лучшими историями за 2021 год со своими подписчиками. Сервис самостоятельно сгенерирует подборку, однако пользователи смогут ее редактировать, удаляя или добавляя истории из архива.

Как работает Playback

Пользователи социальной сети увидят в своей ленте специальное сообщение от Instagram. Соцсеть предложит сформировать подборку лучших историй 2021 года.

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Пользователь может отредактировать предложенную соцсетью подборку и опубликовать ее в специальном виде. Интересно, что пользователи уже который год подряд предпочитают стороннюю функцию, которую Instagram не спешит воплощать.

Популярны среди пользователей платформы именно коллажи из лучших фото за год, а не сторис Playback. Эту довольно популярную функцию можно реализовать только благодаря сторонним сервисам, однако они часто требуют доступа к персональной информации.

Когда можно воспользоваться Playback

Instagram имеет встроенные инструменты для создания коллажей, однако, они не позволяют автоматически генерировать выборку лучших снимков за календарный год.

По словам компании, функция Playback доступна всем пользователям Instagram, начиная с четверга.