Как работает Playback

Пользователи социальной сети увидят в своей ленте специальное сообщение от Instagram. Соцсеть предложит сформировать подборку лучших историй 2021 года.

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Пользователь может отредактировать предложенную соцсетью подборку и опубликовать ее в специальном виде. Интересно, что пользователи уже который год подряд предпочитают стороннюю функцию, которую Instagram не спешит воплощать.

Популярны среди пользователей платформы именно коллажи из лучших фото за год, а не сторис Playback. Эту довольно популярную функцию можно реализовать только благодаря сторонним сервисам, однако они часто требуют доступа к персональной информации.

Интересный факт! Instagram имеет встроенные инструменты для создания коллажей, однако, они не позволяют автоматически генерировать выборку лучших снимков за календарный год.

Когда можно воспользоваться Playback

По словам компании, функция Playback доступна всем пользователям Instagram, начиная с четверга.