Как работает Playback
Пользователи социальной сети увидят в своей ленте специальное сообщение от Instagram. Соцсеть предложит сформировать подборку лучших историй 2021 года.
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Пользователь может отредактировать предложенную соцсетью подборку и опубликовать ее в специальном виде. Интересно, что пользователи уже который год подряд предпочитают стороннюю функцию, которую Instagram не спешит воплощать.
Популярны среди пользователей платформы именно коллажи из лучших фото за год, а не сторис Playback. Эту довольно популярную функцию можно реализовать только благодаря сторонним сервисам, однако они часто требуют доступа к персональной информации.
Когда можно воспользоваться Playback
По словам компании, функция Playback доступна всем пользователям Instagram, начиная с четверга.