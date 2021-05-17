На возможное развертывание новой функции обратил внимание разработчик и исследователь приложений Алессандро Палуцци. В своем аккаунте в твиттере он опубликовал несколько изображений, которые демонстрируют соответствующий интерфейс Instagram на компьютере.

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Новые возможности инстаграма на компьютере

На панели навигации в верхней части экрана появилась кнопка с изображением знака плюс, нажатие на которую позволяет начать создание новой публикации. Аналогичным образом этот процесс реализован и в мобильной версии Instagram.

В процессе оформления публикации пользователю предлагается загрузить фотографию, которую он хочет опубликовать. Предварительно снимок можно немного изменить, изменив его соотношение сторон или применив любой фильтр. В следующем меню можно добавить заголовок публикации, отметить людей на фото, ввести данные о местоположении и другую информацию.

Когда новая функция Instagram станет доступной

Возможность публикации постов через десктопную версию Instagram является ожидаемой функцией, которая будет пользоваться спросом среди пользователей платформы. Стоит отметить, что на данном этапе упомянутая функция находится на этапе внутреннего тестирования, которое проходит без привлечения пользователей социальной сети. Когда она может стать общедоступной, пока неизвестно.