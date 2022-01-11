Instagram позволит менять местами публикации и закреплять некоторые вверху
Источник:Alessandro Paluzzi
Разработчик Алессандро Палуцци рассказал о функциях, которые собирается запустить Instagram. В частности, одним из новшеств будет возможность редактировать порядок расположения уже опубликованных фотографий.
Однако это не все нововведения, ожидающие пользователей. Также добавят меню удаления аккаунта прямо в приложении.
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Новые функции Instagram
- Новые способности уже тестируются. В течение определенного времени они будут доступны только некоторым пользователям.
- Палуцци рассказал, что у Instagram появится возможность редактировать сетку профиля, меняя местами публикации в любом порядке.
- Также можно будет закреплять некоторые из них наверху.
- Функции будут доступны в настройках страницы.
- Также с выходом обновления у пользователей появится возможность прибавлять в истории новые стикеры "реакции". Как именно они будут работать, не уточняется.
- Также Палуцци рассказал о том, что Instagram продолжает работать над возможностью удаления аккаунта прямо из программы.
На скриншоте видно, что пользователям будет предложено выбрать между отключением страницы и ее полным удалением.
Сейчас функция удаления аккаунта отсутствует в приложении Instagram. Сделать это можно только через Справочный центр, подав соответствующую заявку. Кстати, инструкцию по удалению страницы в Instagram мы публиковали раньше.