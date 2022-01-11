Однако это не все нововведения, ожидающие пользователей. Также добавят меню удаления аккаунта прямо в приложении.

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Новые функции Instagram

Новые способности уже тестируются. В течение определенного времени они будут доступны только некоторым пользователям.

Палуцци рассказал, что у Instagram появится возможность редактировать сетку профиля, меняя местами публикации в любом порядке.

Также можно будет закреплять некоторые из них наверху.

Функции будут доступны в настройках страницы.

Также с выходом обновления у пользователей появится возможность прибавлять в истории новые стикеры "реакции". Как именно они будут работать, не уточняется.

Также Палуцци рассказал о том, что Instagram продолжает работать над возможностью удаления аккаунта прямо из программы.

На скриншоте видно, что пользователям будет предложено выбрать между отключением страницы и ее полным удалением.

Сейчас функция удаления аккаунта отсутствует в приложении Instagram. Сделать это можно только через Справочный центр, подав соответствующую заявку. Кстати, инструкцию по удалению страницы в Instagram мы публиковали раньше.