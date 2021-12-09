Instagram поменяет принцип отображения публикаций в ленте в 2022 году

Стало известно, что Instagram работает над новой хронологической лентой. Об этом рассказал глава соцсети Адам Моссери во время слушаний перед Конгрессом.

На слушаниях было обсуждено влияние социальной сети Instagram на детей, а также привыкание пользователей к сервису. В частности, коснулись алгоритмов Instagram, которые ранжируют ленту.

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Моссери сообщил, что Instagram уже разрабатывает хронологическую ленту. По его словам, функцию добавят "в течение нескольких месяцев", а запуск официально намечен на первый квартал 2022 года.

Предполагается, что пользователи смогут переключаться между показом ленты в соответствии с алгоритмами Instagram и в хронологической последовательности.

Слушания в Сенате

Опция показа публикаций в хронологическом порядке была удалена в 2016 году – тогда и ввели алгоритмы ранжирования.

Моссери предстал перед подкомитетом Сената, где сенаторы расспрашивали его о проблемах безопасности детей в приложении. Слушания частично были спровоцированы разоблачениями информатора Фрэнсис Хаген, которая предоставила The Wall Street Journal внутренние документы, которые предполагают, что компания знала, что ее приложение может быть "токсичным" для подростков.

Во время своего показания Моссери предложил создать "отраслевой орган", который будет определять лучшие методы обработки данных детей и родительского контроля, чтобы помочь защитить детей в интернете. Для создания универсальных стандартов и защиты орган будет получать взносы от родителей, регуляторов и гражданского общества.