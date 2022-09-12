Наконец-то в Instagram появится функция, которой все ждали: ее уже тестируют

Несмотря на то, что Instagram является соцсетью, в нем отсутствует одна из основных функций для соцсетей – репост публикаций. Уже совсем скоро это изменится, ведь создатели сервиса тестируют эту функцию.

Функцию "репоста" заметил Мэтт Наварра, консультант по социальным сетям, опубликовавший скриншот в твиттере. Однако похоже, что функцию тестируют еще с мая, ведь тогда ее заметил другой пользователь соцсети – Алессандро Палуцци.

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Делиться чужими публикациями для своих подписчиков не является новым для пользователей Instagram. Дело в том, что до сих пор эта функция работает только в Instagram Story или через прямые сообщения. Теперь благодаря репостам пользователи смогут делиться публикацией в своих лентах без необходимости совершать скриншот и репостить его или переходить через другой источник.

Кроме репоста Instagram изменил свои кросс-платформные возможности обмена. Теперь можно поделиться сообщениями в Snapchat, Messenger или WhatsApp перед тем, как делиться непосредственно в личные сообщения.

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Instagram отменил последнее обновление

Напомним, что Instagram недавно отменил масштабное обновление из-за жалобы от пользователей. Обновление отображало изображения и видео в ленте в полноэкранном режиме примерно так, как это выглядит в TikTok. После многочисленных жалоб, в том числе от знаменитостей, соцсеть откатила обновление, но от своих усилий превратить Instagram в аналог TikTok не отказалась.