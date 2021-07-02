Ориентация на видеоконтент и конкуренция с TikTok

Глава Instagram заявил, что социальная сеть будет показывать в лентах пользователей намного больше видеороликов, включая видео из аккаунтов, на которые пользователи еще не подписаны. По его словам, изменения можно будет увидеть уже в ближайшие месяцы.

Интересно Instagram позволит создавать публикации прямо с компьютера

Моссери акцентировал внимание на том, что Instagram уже давно не приложение для обмена фотографиями. Новый подход, вероятно, должен сделать из социальной сети более прямого конкурента сервиса коротких видеороликов TikTok. Сам Моссери выделяет TikTok и YouTube в роли основных конкурентов Instagram.

Платные Stories

Instagram также создаст что-то вроде аналога функции "Супер-подписки" из Twitter. Новая возможность позволит пользователям социальной сети публиковать эксклюзивный контент в "Историях", который будет доступен только платным подписчикам. Instagram подтвердила, что действительно работает над такой функциональностью, однако отказалась раскрывать подробности.

В социальных сетях уже распространяются скриншоты, демонстрирующие работу новой функции, подлинность которых Instagram подтвердила. Изображения раскрывают довольно много деталей. Судя по скриншотам, эксклюзивные истории будут выделяться фиолетовым цветом.



Instagram запустит платные "Истории" / Фото TechCrunch

Функция Exclusive Stories была обнаружена реверс-инженером Алессандро Палуцци, который часто обнаруживает неанонсированные функции в коде приложений.

Exclusive Stories – это лишь один из способов монетизации контента, которые разрабатывает Instagram. Сообщается, что компания заинтересовалась NFT.

Поддержка NFT в Instagram

Палуцци недавно обнаружил ссылку на функцию NFT Collectibles в приложении. Она оформлена в виде отдельной вкладки, на которой будут отображаться цифровые предметы коллекционирования, доступные пользователю.



Поддержка NFT может появиться в Instagram / Фото TechCrunch

Интересно, что представители Instagram не говорят ничего конкретного о подготовке платных функций, ограничиваясь лишь общими заявлениями о том, что сервис работает над созданием новых творческих инструментов и функций безопасности для создателей контента.