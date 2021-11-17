В Instagram появились платные значки в прямых трансляциях для мотивации авторов: как работают

Instagram в среду официально запустил новую функцию: платные значки для поощрения создателей контента в Instagram Live. Функция тестировалась социальной сетью около полутора лет. С 17 ноября все пользователи, которые проживают в США и соответствуют ряду критериев, смогут подать заявку на доступ к новой функции.

После того как пользователи пройдут процедуру одобрения, им станет доступна возможность покупать специальные значки для онлайн-трансляций. С помощью этих значков пользователи смогут поддержать любимых авторов во время стримов.

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Сколько стоят и как работают виртуальные значки

Стоимость значков составляет 0,99, 1,99 и 4,99 доллара , и они изображаются в виде одного, двух или трех сердец соответственно рядом с именем комментатора во время прямой трансляции.

, и они изображаются в виде одного, двух или трех сердец соответственно рядом с именем комментатора во время прямой трансляции. Любые вопросы или комментарии, оставленные владельцем значка, будут заметны автору в первую очередь.

Кроме того, имена пользователей, которые купили значки, будут отображаться в списке, который видит автор контента в течение 90 дней.



Платные значки пока тестируют для аудитории в США / Фото Instagram

Instagram заявляет, что не будет удерживать никаких сборов из доходов, полученных авторами благодаря новой функции до 2023 года. В то же время, на странице справки отмечается, что Apple или Google взимают 30% комиссию за покупки в приложениях на своих платформах.

Условия использования виртуальных значков

Создатели контента, которые хотят воспользоваться новой возможностью, должны быть старше 18 лет, проживать на территории США и иметь не менее 10 тысяч подписчиков. Кроме того, они должны действовать в соответствии с политикой монетизации Instagram, а их контент не должен нарушать правила сообщества. Ожидается, что в скором времени доступ к новой функции получат и пользователи, проживающие в других регионах.