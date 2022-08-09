Instagram начинает тестировать новый формат фотографий

9 августа 2022 , 15:31
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Источник:

The Verge

Хотя Instagram и отказался от введения раскритикованных изменений в интерфейсе и приостановил некоторые обновления, все же отдельные функции компания планирует внедрить в ближайшее время. К примеру, новый формат фотографий.

Соцсеть продолжит внедрять полноэкранное содержимое. Так, по данным источников, уже в ближайшую неделю или две Instagram начнет тестировать высокие фотографии формата 9:16.

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Подробности

Сейчас Instagram позволяет скачать вертикальные фото максимального формата 4:5. Таким образом, авторы часто должны обрезать значительную часть своих снимков.

Вы можете загрузить высокие видео, но не можете загрузить высокие фотографии в Instagram. Поэтому мы подумали, что, возможно, нам следует убедиться, что относимся к обоим одинаково,
– прокомментировал Адам Моссери во время своей еженедельной трансляции Ask Me Anything Today.

Введение поддержки высоких фотографий 9:16 поможет им заполнять весь экран при прокручивании ленты приложения.


Сравнение форматов 9:16 и 4:5 / Фото 24 канала

Высокие фото должны были стать одним из изменений масштабного обновления, которое должно было сделать соцсеть похожей на TikTok – с прокруткой одной публикации за раз, наложением частей интерфейса на контент, увеличением количества видео в ленте и другим. Более подробно почитать об этом обновлении и посмотреть, как оно выглядело до отмены, можно по ссылке в материале фотографа Томаса Фитцджеральда.

Однако пользователям это так не понравилось, что собственные исследования компании обнаружили значительный спад в частоте использования приложения с новым дизайном. Поэтому обновление отозвали и пообещали сделать работу над ошибками. Во что она выльется, пока неясно, однако Адам Моссери не перестает настаивать на том, что инстаграм теперь будет больше концентрироваться на видеоконтенте, чем на фотографиях.

Автор: Олександр Гайдамашко