Соцсеть продолжит внедрять полноэкранное содержимое. Так, по данным источников, уже в ближайшую неделю или две Instagram начнет тестировать высокие фотографии формата 9:16.

Подробности

Сейчас Instagram позволяет скачать вертикальные фото максимального формата 4:5. Таким образом, авторы часто должны обрезать значительную часть своих снимков.

Вы можете загрузить высокие видео, но не можете загрузить высокие фотографии в Instagram. Поэтому мы подумали, что, возможно, нам следует убедиться, что относимся к обоим одинаково,

– прокомментировал Адам Моссери во время своей еженедельной трансляции Ask Me Anything Today.

Введение поддержки высоких фотографий 9:16 поможет им заполнять весь экран при прокручивании ленты приложения.



Сравнение форматов 9:16 и 4:5 / Фото 24 канала

Высокие фото должны были стать одним из изменений масштабного обновления, которое должно было сделать соцсеть похожей на TikTok – с прокруткой одной публикации за раз, наложением частей интерфейса на контент, увеличением количества видео в ленте и другим. Более подробно почитать об этом обновлении и посмотреть, как оно выглядело до отмены, можно по ссылке в материале фотографа Томаса Фитцджеральда.

Однако пользователям это так не понравилось, что собственные исследования компании обнаружили значительный спад в частоте использования приложения с новым дизайном. Поэтому обновление отозвали и пообещали сделать работу над ошибками. Во что она выльется, пока неясно, однако Адам Моссери не перестает настаивать на том, что инстаграм теперь будет больше концентрироваться на видеоконтенте, чем на фотографиях.