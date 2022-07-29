Напомним: 27 июля звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и Кайли Дженнер поддержали призыв инфлюенсера Тати Брюнинг не превращать Instagram в TikTok. Все трое разместили соответствующие публикации на своих страницах, чем побудили оживленное обсуждение среди сотен тысяч людей, которые начали выражать свое недовольство последними обновлениями и анонсами инстаграма.

Вероятно, именно семейство Кардашьян и стало той причиной, которая заставила директора Instagram Адама Моссери задуматься, в правильном ли направлении он ведет сервис. Критика со стороны столь известных и влиятельных лиц, суммарно имеющих 687 миллионов подписчиков, вряд ли может быть проигнорирована.

Близкие друзья в Instagram: что это за функция и как ею пользоваться

Что теперь говорит Адам Моссери

Руководитель соцсети, недавно анонсировавший редизайн новостной ленты, интерфейс в стиле TikTok с прокруткой одной публикации за раз и наложением элементов интерфейса на контент, а также переориентацию сервиса на видеоконтент, сделал большое заявление, в котором объявил о паузе в развертывании обновления.

Я рад, что мы пошли на риск. Если мы не терпим неудач время от времени, значит, мы недостаточно масштабны или смелы. Но нам, безусловно, нужно сделать большой шаг назад и перегруппироваться. Мы многому научились, а теперь вернемся с новой идеей. Так что мы будем работать над этим,

– сказал Адам Моссери.

Компания упразднит некоторые недавние изменения в продукте.

Тестовая версия программы, уже открытая для полноэкранных фотографий и видео, будет постепенно отключена в течение следующих недель.

Instagram также уменьшит количество рекомендованных постов и проведет работу над усовершенствованием алгоритмов после того, как одним из пунктов критики стало значительное увеличение рекомендованных публикаций в ленте от людей, незнакомых пользователям. На это, в частности, обращали внимание и сами сестры Кардашьян, заявив, что они хотят, прежде всего, видеть в ленте своих друзей.

Следует также отметить, что Марк Цукерберг, генеральный директор Meta, которой и принадлежит Instagram, ранее заявлял, что рекомендованные публикации и учетные записи в лентах составляют около 15 процентов того, что вы видите во время просмотра Facebook, и еще больше – в Instagram. По словам Цукерберга, к концу 2023 года эта цифра составит около 30 процентов. Однако после такого развития событий компания, судя по всему, пересмотрит эти планы.

Критикуя изменения, пользователи подчеркнули, что они воспринимают инстаграм в первую очередь как приложение для фото и именно их хотят видеть в первую очередь в своих лентах, но Моссери, судя по всему, безразлично. Он отмечает, что тенденция того, что пользователи смотрят больше видео, реальна и предшествовала появлению TikTok и, по его мнению, людям действительно не нравятся именно изменения в дизайне Instagram. Очевидно, от Reels компания отказываться не собирается. Поэтому блогерам, построившим свой бизнес на платформе, все равно придется менять свой бизнес под новую реальность.

Директор дает понять, что эта пауза не постоянна, ведь угрозы для доминирования компании продолжают расти, в том числе и со стороны TikTok, который он называет одним из основных конкурентов.