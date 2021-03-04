Социальная сеть Instagram временно скрыла лайки под постами. Это задело довольно большое количество пользователей. И хотя такое произошло случайно, это вызвало сильное возмущение среди пользователей.

Лайки исчезли без предварительного предупреждения пользователей об изменениях. Внезапно под публикациями исчезли все предпочтения и осталось лишь сообщение, что контент понравился определенному аккаунту "и другим". Это очень возмутило пользователей.

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Что разозлило пользователей

Дело в том, что по лайкам можно определить активность пользователей в отношении публикаций блогера. Поэтому многие волнуются, что это навредит рекламному сотрудничеству блогеров:

"Итак, Instagram убрал количество лайков на постах, что означает, что карьера блоггеров рухнет в течение недели".

So Instagram has taken away the number of likes on posts which means the influencer career path is due to collapse within the week — mia (@dontmindmimi) March 3, 2021

Также некоторые пользователи отметили, что это не "самое важное" нововведение, которое могла запустить соцсеть:

Получается, Instagram может убрать лайки, но вы по-прежнему не можете редактировать сообщения с несколькими фотографиями, чтобы удалить только одну из них.

So Instagram can take away likes but you still can’t edit posts with multiple pics to delete just one of the pics — Allison Raitt (@allicat6501) March 3, 2021

Напомним, идею убрать лайки Instagram обдумывает еще с 2019 года. Таким образом компания хочет защитить пользователей (особенно детей и подростков) в сети, где количество лайков может расстроить и вызвать неуверенность в себе и даже депрессивное состояние.