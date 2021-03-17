Соцсеть Instagram запретит взрослым пользователям писать незнакомым подросткам в личные сообщения. Об этом сообщается в блоге компании. Нововведение будет использоваться в рамках новой политики безопасности сервиса.

По новым правилам, взрослые пользователи смогут написать сообщение только тем несовершеннолетним пользователям, которые подписаны на них. При попытке написать незнакомому подростку сервис сообщит о том, что сообщения не доставлено.

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Когда ждать обновления

Также платформа начнет предупреждать несовершеннолетних о подозрительном поведении со стороны посторонних лиц. Например, если взрослый пользователь часто подписывается на других подростков.

Есть случаи, когда взаимодействие подростков и взрослых уместно, но важно, чтобы дети были защищены от нежелательных контактов со стороны совершеннолетних пользователей. Эти правила дают подросткам больше контроля, а значит и возможности защитить себя,

– заявил гендиректор некоммерческой организации ConnectSafely Ларри Меджид.

Известно, что новая опция построена на прогнозировании возраста пользователей с использованием искусственного интеллекта и нейросетей. Как это работает компания не уточняет.

Обновления планируют на март. Перечень стран, в которых состоится запуск, не называют.