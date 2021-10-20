В Instagram очередной сбой: больше всего пострадали пользователи из США и Европы
20 октября 2021 , 18:14Читати новину українською
Источник:24 канал
Facebook недавно только оправился от серии неисправностей, как 20 октября снова столкнулся с проблемами. Сейчас причины неизвестны.
О проблемах с доступом массово сообщают на восточном побережье США. Один из крупнейших эпицентров находится в Украине.
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Что происходит с Instagram
Наибольшие трудности у пользователей возникают с доступом к мобильному приложению. Лишь 13 процентов посетителей сервиса жалуются на проблемы с вебверсией.
Карта распространения проблем с доступом к соцсети / Скриншоты 24 канала
Скорее всего, мы имеем дело с очередным кратковременным сбоем, причины которых компания традиционно не объясняет.