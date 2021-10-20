О проблемах с доступом массово сообщают на восточном побережье США. Один из крупнейших эпицентров находится в Украине.

Интересно В приложении "Дия" произошел неизвестный сбой: у пользователей нет доступа к сервису

Что происходит с Instagram

Наибольшие трудности у пользователей возникают с доступом к мобильному приложению. Лишь 13 процентов посетителей сервиса жалуются на проблемы с вебверсией.

Карта распространения проблем с доступом к соцсети / Скриншоты 24 канала

Скорее всего, мы имеем дело с очередным кратковременным сбоем, причины которых компания традиционно не объясняет.