Однако на рекомендациях учетных записей все не ограничивается. По данным отчета соцсеть также предлагает хэштеги, связанные с наркотиками.

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Наркотики в Instagram

Согласно отчету, организация Проект технической прозрачности создала семь поддельных учетных записей для пользователей в возрасте 13, 14, 15 и 17 лет.

Instagram не остановила эти учетные записи от поиска контента, связанного с наркотиками.

В одном случае платформа автоматически предложила автозаполнение, когда пользователь ввел часть названия запрещенного вещества в поиск.

После того как фейковый аккаунт подписался на продавца, тот прислал сообщение из "меню продуктов, цен и вариантов доставки".

Я бы сказал, Instagram является одним из худших мест для противодействия таким видам контента,

– говорит Тим Маккей, профессор Университета Калифорнии и основатель компании, которая отслеживает продажу наркотиков в Интернете

Стефани Отуэй, представительница Instagram от материнской компании Meta, уверяет при этом, что платформа запрещает продажу наркотиков. Она пообещала, что компания пересмотрит хэштеги, чтобы проверить на наличие нарушений.

Мы продолжим совершенствоваться в этой области, пытаясь обеспечить безопасность Instagram, особенно для наших самых молодых членов сообщества,

– комментирует результаты отчета Отуэй.

Исследование также показало, что Instagram действительно запрещает много хэштэгов, связанных с наркотиками, но все это работает ненадлежащим образом. Например, когда "несовершеннолетние пользователи" попытались искать подходящий хэштег, Instagram просто предложил альтернативные, потому что введенный был недоступен для поиска.