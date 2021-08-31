Instagram обяжет указывать возраст под угрозой блокировки: честность проверит ИИ

Компания Facebook продолжает работать над изменениями приватности и конфиденциальности на своих платформах. Недавно она анонсировала инструменты для лучшей защиты несовершеннолетних в Instagram, а теперь объявила, что в этой соцсети указание правдивого возраста станет обязательным требованием.

Крупные компании, такие как Apple, Google и Facebook, в последнее время начали уделять много внимания защите несовершеннолетних. Последняя, например, собирается запретить взрослым пользователям писать сообщения лицам, которым еще не исполнилось 18 лет. Однако в Instagram и Facebook указание даты до сих пор не было обязательным пунктом регистрации, а без него работа этой функции будет невозможной. Кроме того, пользователь всегда может предоставить ложную информацию. Компания придумала выход.

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Дата рождения теперь обязательна

Согласно официальному сообщению обе социальные сети в какой-то момент начнут запрашивать у пользователя его дату рождения, если он ранее ее не указал. Если отказаться, они предпримут еще несколько попыток. Если же пользователь не захочет предоставить эту информацию, Facebook и Instagram просто перестанут работать должным образом.

Кроме того, если вы откажетесь от предоставления даты рождения в первые разы, то есть когда приложения еще будут работать, в вашей ленте новостей вы не сможете просматривать "чувствительный контент". Система автоматически будет размывать изображения. Для их разблокировки снова попросят указать дату.

Правдивость указанных данных будет проверять отдельный алгоритм. Как именно он будет работать, неизвестно, ведь технология еще находится в разработке. Однако если окажется, что вы солгали, доступ к соцсетям будет ограничен.

Так будут выглядеть просьбы указать дату рождения в Instagram / Фото Facebook



Напомним, в прошлом месяце Instagram начал по умолчанию закрывать новые учетные записи, которые принадлежат людям в возрасте до 16 лет. Подписаться на них можно только отправив запрос владельцу.