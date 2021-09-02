Instagram заработал после трех часов сбоев: причины отключения все еще неизвестны
2 сентября 2021 , 16:41Читати новину українською
Источник:Downdetector
Социальная сеть Instagram 2 сентября была недоступна для пользователей в ряде стран. Традиционно, компания молчит.
Пользователи сообщали о проблемах с доступом в США, Канаде, по всей территории Европы и в Китае. Зайти в свои профили не могли и украинцы.
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Что произошло
Проблемы наблюдались как в мобильном приложении, так и в вебверсии сайта.
- 51 процент пользователей, которые пожаловались на ситуацию, сообщили о проблемах с приложением.
- 20 – с вебсайтом.
Сбой в Instagram отражен в графике downdetector / Скриншот 24 канала
Проблемы начались около часа. Сейчас работа сайта восстановлена. Он не работал более 3 часов. Еще некоторое время наблюдались отдельные сбои.