Instagram начал тестировать платные подписки: как и где они работают

Соцсеть Instagram ввела платные подписки. С их помощью пользователи получат доступ к эксклюзивному контенту авторов. Также подписки предоставляют доступ к расширенным функциям социальной сети.

В своем блоге Instagram сообщила, что запустила платные подписки в тестовом режиме для небольшой группы популярных пользователей из США 19 января. Пользователи заплатят определенную сумму за доступ к эксклюзивному контенту от любимых авторов, например, историй или прямых трансляций.

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Как работают платные подписки в Instagram

Такие подписчики получат фиолетовый значок возле имени пользователя, который расскажет авторам об их статусе. Стоимость подписки будет варьироваться от 0,99 до 99,99 доллара. Создатели контента сами могут выбрать сумму, которую хотят получать от подписчиков. Instagram заявляет, что не будет забирать комиссию с доходов авторов, по крайней мере, до 2023 года.

На ранней стадии тестирования подключить для своей учетной записи платные подписки смогутсреди которых американские спортсмены и телеведущие.

Instagram заявляет, что новая функция – один из лучших способов для создателей контента получать предполагаемый доход. Ожидается, что количество пользователей, которым будут доступны платные подписки, начнет увеличиваться в ближайшие недели.

Тестирование платной подписки

Стоит отметить, что Instagram уже давно приступил к тестированию платной подписки. Ранее ее стоимость варьировалась от 0,99 до 4,99 доллара, однако она была доступна только в тестовом режиме нескольким пользователям в США.

Тестирование платной подписки началось еще в ноябре, так что можно ожидать, что уже в ближайшее время появится больше информации о платных подписках и дополнительном функционале.

не только Instagram собирается поощрять таланты путем платной подписки. Прямые конкуренты по типу TikTok, Snap, Pinterest, YouTube используют инструменты дополнительной монетизации для мотивации авторов контента.