Instagram начал банить пользователей и требовать от них видеоселфи для разблокировки

Марку Цукербергу, судя по всему, мало скандалов, судебных исков и проверок от властей США из-за постоянного сбора данных. С недавних пор принадлежащая ему соцсеть Instagram начала требовать от пользователей видеоселфи, чтобы разблокировать их учетную запись. Конечно же, компания обещает ничего не хранить. Но поверит ли ей кто-то теперь?

Нововведение заметили и начали обсуждать в соцсетях недавно, хотя сама компания утверждает, что ввела такую процедуру еще год назад. Нужна она якобы для борьбы с ботами.

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Что происходит в Instagram

Одним из пользователей, который рассказал о необычном способе разблокировки учетной записи, стал Мэтт Наварра. На своей Twitter-странице он сказал:

"Instagram теперь использует видео-селфи для подтверждения личности пользователей. Meta обещает не собирать биометрические данные."

В тот же день об этом написало издание XDA-developers, а Мэтт Наварра процитировал статью в очередном своем твите. И уже через несколько часов учетная запись Instagram Comms ответила ему:

"Instagram не использует распознавание лица и мы не используем его в видео-селфи. Мы представили видео-селфи более года назад, чтобы помочь подтвердить, что за страницей стоит человек, а не бот. Один из способов, которым мы используем видео-селфи, – когда думаем, что учетная запись может быть ботом. Например, если со страницы лайкнули много постов или она подписывается на множество людей за считанные секунды; видео-селфи помогают нам определить, стоит ли за страницей реальный человек или нет."

, соцсеть Facebook недавно сообщила , что отключила систему распознавания лица и удалит данные более чем одного миллиарда пользователей, которые использовались в системе.

Официальное представительство также заявило, что отправленные видео-селфи просматривает команда соцсети, а файлы удаляют в течение 30 дней. Такую же информацию предоставляют и на информационной странице, которую видит заблокированный пользователь.

А что в Украине?

Стоит отметить, что такие запросы распространяются и на украинских пользователей. Мы проверили это на себе. Рассказываем о результатах.

Вероятно, соцсеть посчитала признаком бота тот факт, что сразу несколько страниц популярных в техномире персон и СМИ открывались одновременно из закладок браузера.

Поэтому искусственный интеллект Instagram закрыл доступ как с компьютера, так и со смартфона.

На компьютере система выдает следующее сообщение: "подтвердите свою информацию в приложении. Попробуйте войти в свою учетную запись, подтвердив свою информацию через приложение Instagram".

В приложении на телефоне видим следующее сообщение:



Instagram теперь будет просить видео-селфи для подтверждения, что вы не робот / Скриншот 24 канала

В смартфоне необходимо навести фронтальную камеру на лицо, которое обязательно должно быть хорошо видно.

После этого на экране появляются команды повернуть голову влево, вправо или вверх.

Что интересно, если выполнить требование соцсети, страница разблокируется моментально после отправки видео . Этого времени точно недостаточно, чтобы успеть загрузить запись на сервер, просмотреть ее и подтвердить разблокировку страницы. Судя по всему, с этими записями изначально работает искусственный интеллект, который распознает движения головы. А уже потом повторно анализирует живой человек.

. Этого времени точно недостаточно, чтобы успеть загрузить запись на сервер, просмотреть ее и подтвердить разблокировку страницы. Судя по всему, с этими записями изначально работает искусственный интеллект, который распознает движения головы. А уже потом повторно анализирует живой человек. Обмануть систему трудно: она не реагирует на пользователя в маске. Однако это удалось сделать одному из жителей Греции с помощью куклы:

Через несколько дней после прохождения процедуры проверки наша учетная запись была повторно заблокирована с аналогичным требованием.

Процедура та же. Разблокировка заняла несколько неприятных секунд.

В целом введение этой процедуры выглядит странно, учитывая информацию о том, что распознавание лиц отключили именно из-за недовольства пользователей и "высоких рисков от использования функции".