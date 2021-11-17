Нововведение заметили и начали обсуждать в соцсетях недавно, хотя сама компания утверждает, что ввела такую процедуру еще год назад. Нужна она якобы для борьбы с ботами.
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Что происходит в Instagram
Одним из пользователей, который рассказал о необычном способе разблокировки учетной записи, стал Мэтт Наварра. На своей Twitter-странице он сказал:
"Instagram теперь использует видео-селфи для подтверждения личности пользователей. Meta обещает не собирать биометрические данные."
В тот же день об этом написало издание XDA-developers, а Мэтт Наварра процитировал статью в очередном своем твите. И уже через несколько часов учетная запись Instagram Comms ответила ему:
"Instagram не использует распознавание лица и мы не используем его в видео-селфи. Мы представили видео-селфи более года назад, чтобы помочь подтвердить, что за страницей стоит человек, а не бот. Один из способов, которым мы используем видео-селфи, – когда думаем, что учетная запись может быть ботом. Например, если со страницы лайкнули много постов или она подписывается на множество людей за считанные секунды; видео-селфи помогают нам определить, стоит ли за страницей реальный человек или нет."
Официальное представительство также заявило, что отправленные видео-селфи просматривает команда соцсети, а файлы удаляют в течение 30 дней. Такую же информацию предоставляют и на информационной странице, которую видит заблокированный пользователь.
А что в Украине?
Стоит отметить, что такие запросы распространяются и на украинских пользователей. Мы проверили это на себе. Рассказываем о результатах.
- Вероятно, соцсеть посчитала признаком бота тот факт, что сразу несколько страниц популярных в техномире персон и СМИ открывались одновременно из закладок браузера.
- Поэтому искусственный интеллект Instagram закрыл доступ как с компьютера, так и со смартфона.
- На компьютере система выдает следующее сообщение: "подтвердите свою информацию в приложении. Попробуйте войти в свою учетную запись, подтвердив свою информацию через приложение Instagram".
- В приложении на телефоне видим следующее сообщение:
Instagram теперь будет просить видео-селфи для подтверждения, что вы не робот / Скриншот 24 канала
- В смартфоне необходимо навести фронтальную камеру на лицо, которое обязательно должно быть хорошо видно.
- После этого на экране появляются команды повернуть голову влево, вправо или вверх.
- Что интересно, если выполнить требование соцсети, страница разблокируется моментально после отправки видео. Этого времени точно недостаточно, чтобы успеть загрузить запись на сервер, просмотреть ее и подтвердить разблокировку страницы. Судя по всему, с этими записями изначально работает искусственный интеллект, который распознает движения головы. А уже потом повторно анализирует живой человек.
- Обмануть систему трудно: она не реагирует на пользователя в маске. Однако это удалось сделать одному из жителей Греции с помощью куклы:
- Через несколько дней после прохождения процедуры проверки наша учетная запись была повторно заблокирована с аналогичным требованием.
- Процедура та же. Разблокировка заняла несколько неприятных секунд.
В целом введение этой процедуры выглядит странно, учитывая информацию о том, что распознавание лиц отключили именно из-за недовольства пользователей и "высоких рисков от использования функции".