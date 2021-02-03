Социальная сеть Instagram получила новую функцию Recently Deleted, которая точно заинтересует пользователей. Сейчас завсегдатаи соцсети могут восстановить записи, которые были изъяты.

Источник: Instagram

Правда, это касается только записей, которые были удалены недавно.

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Как говорят разработчики, услуга будет особенно полезна, если учетную запись взломали и удалили ценную информацию без согласия.

Как работает Recently Deleted

Все фото, видео, ролики Reels и другой контент при удалении перемещаются в раздел Recently Deleted. Что касается Stories, если они не перемещены в архив, они будут храниться в этом разделе до 24 часов.

Новая функция в Instagram / Фото about.instagram.com

Весь остальной контент будет автоматически удален через 30 дней. А пока этого не случилось, то пользователь может зайти в Recently Deleted и восстановить свои фото и видео, или удалить их навсегда.