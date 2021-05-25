Instagram планирует запустить платную подписку: чего ожидать пользователям соцсети

Глава социальной сети Instagram Адам Моссери пообщался с журналистами The Information и рассказал о планах платформы. По его словам, сервис сейчас изучает возможность запуска платных подписок и сотрудничества с рынком NFT-токенов. Сроки запуска любых нововведений не уточняются.
Что изменится для рядовых пользователей
По словам Моссери, для пользователей платная подписка является более привлекательным вариантом, чем просмотр рекламы в соцсети. Он уточнил, что подписка предусматривает выпуск дополнительного эксклюзивного контента. Как это в итоге будет реализовано, не уточняется.
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Лично я оптимистично настроен и увлечен созданием продуктов для монетизации, которые помогут авторам зарабатывать на жизнь в долгосрочной перспективе, вместо выписывания чеков им непосредственно. Хотя я не против последнего,
– заявил Моссери.
Глава платформы также отметил, что сервис интересуется возможными партнерствами в сфере NFT-токенов. Он считает, что Instagram часто является платформой для демонстрации работ художников и других предметов искусства.
Например, художник Уильям Шонс недавно сообщил, что Instagram связался с ним по поводу потенциального NFT-продукта. Что именно это будет за продукт, не уточняется.
Моссери также прокомментировал популярность Reels. Он признал, что сервис пока уступает своему конкуренту в лице TikTok и YouTube, но отметил, что платформа набирает популярность в Бразилии и Индии.Instagram не первая платформа, которая стремится предложить эксклюзивный контент по подписке. Аналогичная функция есть в YouTube, а в начале года "суперподписку" анонсировал Twitter.