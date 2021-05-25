Что изменится для рядовых пользователей

По словам Моссери, для пользователей платная подписка является более привлекательным вариантом, чем просмотр рекламы в соцсети. Он уточнил, что подписка предусматривает выпуск дополнительного эксклюзивного контента. Как это в итоге будет реализовано, не уточняется.

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Лично я оптимистично настроен и увлечен созданием продуктов для монетизации, которые помогут авторам зарабатывать на жизнь в долгосрочной перспективе, вместо выписывания чеков им непосредственно. Хотя я не против последнего,

– заявил Моссери.

Глава платформы также отметил, что сервис интересуется возможными партнерствами в сфере NFT-токенов. Он считает, что Instagram часто является платформой для демонстрации работ художников и других предметов искусства.

Например, художник Уильям Шонс недавно сообщил, что Instagram связался с ним по поводу потенциального NFT-продукта. Что именно это будет за продукт, не уточняется.

Моссери также прокомментировал популярность Reels. Он признал, что сервис пока уступает своему конкуренту в лице TikTok и YouTube, но отметил, что платформа набирает популярность в Бразилии и Индии.

Instagram не первая платформа, которая стремится предложить эксклюзивный контент по подписке. Аналогичная функция есть в YouTube, а в начале года "суперподписку" анонсировал Twitter.