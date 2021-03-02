Соцсеть Instagram объявила о запуске функции Live Rooms. Она позволит удвоить максимальное число собеседников на трансляциях и расширит возможности монетизации.

Ранее прямые трансляции в Instagram позволяли запускать эфир максимум с одним собеседником, то есть на двоих. Новая функция позволит увеличить максимальное число собеседников до четырех. Пространство на экране будет поровну разделено между всеми участниками.

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Как это работает

Соцсеть отмечает, что опция призвана расширить список доступных форматов и проводить на платформе ток-шоу, интервью и многое другое.

Live Rooms предоставляет возможности для заработка на прямых трансляциях. Пользователи по-прежнему смогут покупать специальные значки для поддержки любимых авторов, а также появится возможность проведения акций по сбору средств и многое другое. Сейчас компания занимается разработкой новых функций, таких как звуковое оповещение и система модерации.



Live Rooms от Instagram позволит проводить прямые трансляции сразу с 4 людьми / Фото Instagram

Создатель видеоконференции сможет добавлять пользователей постепенно, или всех сразу. Компания объяснила, что гости, у которых заблокировали возможность ведения прямых эфиров, не смогут присоединиться к любой "живой комнате". Для организаторов будут доступны фильтры для комментариев и возможность блокировать зрителей, нарушающих правила.

Платформа не первой запустила трансляции на четверых. В марте 2019 года аналогичную функцию добавил Twitch, а в феврале 2021 года похожую опцию заметили в TikTok.

Компания сообщает, что новая функция станет доступной всей аудитории соцсети в течение недели.