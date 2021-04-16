Главное изменение по сравнению с прошлым тестированием – теперь пользователи могут сами выбирать, хотят ли они видеть лайки или нет. Компания выяснила, что отключение счетчика действительно снижает социальное давление, но не для всех пользователей.

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Результаты первого теста

Некоторые пользователи обнаружили, что стали меньше чувствовать социальное давление, когда не видят отметки "нравится", но другие все еще хотят их видеть и следить за тем, что популярно. Об этом рассказала пресс-служба Facebook.

На основе результатов первого тестирования в Instagram отключение лайков сделали опциональным. С 14 апреля многие пользователи сервиса по всему миру смогут выбрать, хотят ли они их видеть. Тест также пройдет и в Фейсбуке.



Так выглядит процесс скрытия лайков / Фото the verge

С 2019 года Instagram начал скрывать счетчик для небольшой группы людей. Разработчики стремились таким образом снизить социальное давление, которое испытывают пользователи, которые постоянно беспокоятся из-за количества лайков.

После первого тестирования Instagram переключился на другие задачи, но вернулся к идее скрытия лайков после общения с экспертами.