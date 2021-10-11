Instagram будет защищать детей от "деликатного" контента: для чего это нужно

Социальные сети в 2021 году – это почти самый распространенный способ коммуникации среди молодежи. Зачем звонить кому-то, если можно написать? Именно в социальных сетях можно узнать о том, как и чем живет человек. И часто там можно встретить контент, который, по мнению некоторых лиц, не предназначен для наблюдения лицами, которым не исполнилось 18 лет.

Поэтому руководство компании Facebook, которой принадлежит и Instagram, решило бороться с наблюданием подростками "вредного" контента. Такое решение было принято на фоне недавнего расследования, которое показало, что популярная социальная сеть Instagram может представлять опасность, воздействуя на психическое здоровье несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщил вице-президент компании Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг.

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Как Facebook защитит несовершеннолетних пользователей Instagram от "вредного" контента

Уже не первый раз Facebook пытается защитить подростков.

Например, раньше в Instagram был запущен в действие искусственный алгоритм, который не позволяет чужим взрослым отправлять детям сообщения.

Также страницы детей до 16 лет стали закрытыми для всех.

А искусственный алгоритм стал скрывать определенную рекламу от подростков.

Кампания Facebook относительно оберегания детей от чрезмерного использования "Инстаграма" и наблюдения сомнительного контента продолжается. Решено внести три новых коррективы:

Предупреждение для несовершеннолетнего пользователя о том, что он смотрит много "вредного контента". Сообщение для несовершеннолетнего пользователя "Сделай перерыв", которое будет появляться, если подросток слишком долго пользуется социальной сетью. Родительский контроль над контентом.

Пока неизвестно, как будет осуществляться родительский надзор. Ведь никто не помешает подростку зарегистрироваться снова, указав удобный для него возраст. Тогда искусственный интеллект не распознает в нем ребенка и не среагирует соответствующим образом.

Относительно сообщений о наблюдении "вредного" контента и чрезмерного использования "Инстаграма", то, вероятно, здесь все ограничится только сообщениями. Никакого принуждения не будет (например, автоматическая блокировка страницы на определенное время и т.д.).