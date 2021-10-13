Instagram будет сообщать пользователям о сбоях и технических проблемах в работе соцсети

Социальная сеть Instagram, которая принадлежит Facebook, объявила о начале тестирования функции уведомления пользователей о сбоях и технических проблемах, которые возникают на платформе. Тестирование будет проходить в США и продлится несколько месяцев.

Такое объявление было сделано всего через несколько дней после двух масштабных сбоев в работе Instagram и других сервисов компании. Причиной сбоя стала ошибка в конфигурации магистральных маршрутизаторов, из-за чего в течение шести часов 3,5 миллиарда пользователей не могли взаимодействовать с сетями Facebook, Instagram, а также мессенджером WhatsApp.

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Ранее на этой неделе еще один масштабный сбой стал причиной недоступности Instagram, о чем свидетельствуют данные платформы Downdetector, которая отслеживает доступность различных интернет-ресурсов.

Скандал вокруг Facebook

Вместе с этим гигант социальных сетей не оставляет попыток убедить пользователей в безопасности платформы Instagram для подростков.

Ранее бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хаген заявила, что разработчикам известно о вреде, который наносит Instagram психике подростков, но они ничего не делают, чтобы исправить ситуацию. Хаген также обвинила Facebook в том, что получение прибыли компания всегда ставит выше благосостояния пользователей.

На фоне скандальных разоблачений бывшей сотрудницы Facebook анонсировала несколько новых функций, которые помогут подросткам избегать несоответствующего контента на платформе, а также стимулировать их делать перерывы в процессе взаимодействия с соцсетями.

Специалисты уже подтвердили такие "особенности" работы алгоритмов соцсети:

Алгоритмы построены таким образом, чтобы пользователь продолжал взаимодействие с платформой.

Вес обычного лайка к посту значительно меньше, чем смайликов с реакциями.

Дочерняя платформа Instagram негативно влияет на подростков , поскольку предлагает контент, не имея никакого механизма верификации возраста пользователя.

, поскольку предлагает контент, не имея никакого механизма верификации возраста пользователя. У Facebook есть "белый список" пользователей , которым разрешено больше, чем другим. Обычно это политики, инфлюенсеры и спортсмены.

, которым разрешено больше, чем другим. Обычно это политики, инфлюенсеры и спортсмены. Хотя в Facebook работают десятки тысяч модераторов, их подавляющее большинство занимается мониторингом контента на английском языке. Так, сообщения из Африки и Азии модерируются гораздо меньше , а иногда не проверяются вовсе.

, а иногда не проверяются вовсе. Соцсеть переполнена фейками, в частности дезинформацией о вакцинации против COVID-19. Доказано, что в США почти 40% всех сообщений на эту тему размещают антивакцинаторы.