Такое объявление было сделано всего через несколько дней после двух масштабных сбоев в работе Instagram и других сервисов компании. Причиной сбоя стала ошибка в конфигурации магистральных маршрутизаторов, из-за чего в течение шести часов 3,5 миллиарда пользователей не могли взаимодействовать с сетями Facebook, Instagram, а также мессенджером WhatsApp.
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Ранее на этой неделе еще один масштабный сбой стал причиной недоступности Instagram, о чем свидетельствуют данные платформы Downdetector, которая отслеживает доступность различных интернет-ресурсов.
Скандал вокруг Facebook
Ранее бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хаген заявила, что разработчикам известно о вреде, который наносит Instagram психике подростков, но они ничего не делают, чтобы исправить ситуацию. Хаген также обвинила Facebook в том, что получение прибыли компания всегда ставит выше благосостояния пользователей.
На фоне скандальных разоблачений бывшей сотрудницы Facebook анонсировала несколько новых функций, которые помогут подросткам избегать несоответствующего контента на платформе, а также стимулировать их делать перерывы в процессе взаимодействия с соцсетями.
Специалисты уже подтвердили такие "особенности" работы алгоритмов соцсети:
- Алгоритмы построены таким образом, чтобы пользователь продолжал взаимодействие с платформой.
- Вес обычного лайка к посту значительно меньше, чем смайликов с реакциями.
- Дочерняя платформа Instagram негативно влияет на подростков, поскольку предлагает контент, не имея никакого механизма верификации возраста пользователя.
- У Facebook есть "белый список" пользователей, которым разрешено больше, чем другим. Обычно это политики, инфлюенсеры и спортсмены.
- Хотя в Facebook работают десятки тысяч модераторов, их подавляющее большинство занимается мониторингом контента на английском языке. Так, сообщения из Африки и Азии модерируются гораздо меньше, а иногда не проверяются вовсе.
- Соцсеть переполнена фейками, в частности дезинформацией о вакцинации против COVID-19. Доказано, что в США почти 40% всех сообщений на эту тему размещают антивакцинаторы.