У марсианского аппарата InSight снова проблемы: переживет ли станция 2021 год

Станция NASA InSight работает на поверхности Марса с осени 2018 года. С тех пор на поверхности ее солнечных панелей постоянно оседала пыль, и все же аппарату хватало энергии для работы. В 2021 году ситуация стала критической. Сможет ли станция пережить этот год?

Автоматическая станция InSight выполнила основной массив работы, на который была рассчитана. Миссия планировалась в расчете на 1 марсианский год работы. После этого инженеры не могли гарантировать работоспособность аппарата, так как понимали, что солнечные панели будут покрываться пылью. Но в NASA считали, что ветер будет эффективно очищать панели. Как мы уже знаем, этого не произошло и InSight получает все меньше энергии.

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Солнечная панель аппарата InSight / Фото Space Flight Now

Проблемы с добычей энергии в InSight

Поскольку основная миссия была выполнена, NASA продлило финансирование расширенной научной программы минимум до конца 2022 года. Это стандартная практика для агентства, так как множество автоматических зондов работают гораздо дольше отведенного им срока. Яркий тому пример – марсоход Curiosity, который перевыполнил свой рабочий план на 2,5 тысячи марсианских дней.

Но постепенное снижение уровня энергии в InSight ставит под сомнение продолжение миссии. Еще раньше пришлось выключить некоторые научные приборы аппарата. Но это лишь отсрочило критическую ситуацию. Ветер недостаточно эффективно очищал панели от песка. А попытка закрыть и затем раскрыть солнечные панели не дала ожидаемого результата – пыль осталась на них.

В начале июня NASA сообщило, что они испытали новый контринтуитивний метод очистки – аппарат насыпал на себя грунт, чтобы он, подхваченный ветром, очистил панели от мелкой пыли. Операция оказалась успешной – инженеры зафиксировали скачок мощности, что свидетельствовало об уменьшении количества пыли на панелях. Согласно телеметрии поступление энергии выросло примерно на 30 ватт-часов.

Но вторая и третья попытка уже были не столь успешными и дали очень незначительный прирост.

Как чистить солнечные панели на Марсе Марсианский аппарат насыпал на солнечные панели песка, чтобы почистить их от пыли: видео

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Дальнейшая судьба InSight

Ситуация сильно осложняется тем, что Марс приближается к наиболее удаленной от Солнца точке – афелию. Это значительно уменьшает количество энергии, которую может получать аппарат от нашей звезды. В совокупности с грязными панелями такая ситуация может стать критической.

Команда управления выключила множество приборов на аппарате. Вероятно, что они будут отключены все, когда Марс достигнет афелия. Перестанет работать даже главное устройство InSight – сейсмометр.

По состоянию на середину июня 2021 года солнечные панели InSight закрыты пылью на 80%. После прохождения Марсом афелия ситуация может улучшиться, и, вероятно, что в апреле 2022 года автоматическая станция окончательно умрет, потеряв возможность получать энергию Солнца.