Известный аналитик Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple изменит подход к названию старших смартфонов. Поэтому вместо iPhone 15 Pro Max на рынок выйдет iPhone 15 Ultra.

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iPhone 15: что известно

Первые признаки новых наименований уже можно заметить в анонсированных умных часах, одна из моделей которых называется Apple Watch Ultra.

По слухам, смартфоны старше версии iPhone 15 будут оснащены перископической камерой с 5-кратным увеличением и экраном с овальным отверстием Dynamic Island, впервые представленным в нынешней модели.

Также Apple может наконец перейти на порт USB-C из фирменного Lightning. Вероятно, большая заслуга в этом принадлежит депутатам Европарламента, который в апреле наконец-то завершил рассмотрение новых правил, приняв USB-C за единый стандарт.

из фирменного Lightning. Вероятно, большая заслуга в этом принадлежит депутатам Европарламента, который в апреле наконец-то завершил рассмотрение новых правил, приняв USB-C за единый стандарт. Еще один не менее известный инсайдер Минг-Чи Куо заявил, что Apple внесет серьезные изменения в модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro, чтобы увеличить продажи.

Он также уверен, что компания сделает гораздо больше отличий между iPhone 15 Pro и стандартными моделями iPhone 15, чтобы побуждать к покупке более дорогих версий смартфона.

Ожидается, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут использовать 3-нанометровый чип Apple A17, тогда как iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат нынешний Apple A16.

Напомним, серия iPhone 15 частично будет производиться в Индии. Ранее мы писали, что Apple вместе со многими другими компаниями-гигантами начала постепенно переносить производство устройств из Китая, опасаясь возможных последствий санкций.