Известный аналитик Tianfeng International Минг-Чи Куо назвал свежие детали о линейке iPhone 13. Презентация нового поколения должна состояться в сентябре этого года.

В частности, инсайдер подтвердил, что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат OLED-дисплеи LTPO с частотой обновления изображения 120 Гц.

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Эти слухи уже ранее были в сети, однако прогноз Минг-Чи Куо внушает особое доверие. Ведь он известен своими точными утечками в отношении продукции Apple.

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Также, по слухам, компания сохранит тот же размер дисплея, что и в линейке 12. Сохранится и классический вырез вверху дисплея, правда он станет меньше.

Куо добавил, что линейка iPhone 13 будет состоять из тех же четырех моделей, как и линейка iPhone 12. Все смартфоны будут оснащены разъемом Lightning и модемом Qualcomm Snapdragon X60, который предлагает несколько улучшений при работе сети 5G.

Важно, что все модели iPhone 13 получат аккумуляторы большей емкости в сравнении с iPhone 12. Этого удастся достичь благодаря компактным конструктивным решениям, таким как интеграция слота для SIM-карты с материнской платой и уменьшение толщины некоторых компонентов Face ID.

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Кроме того, iPhone 13 Pro получит обновленный сверхширокоугольный объектив с диафрагмой F / 1,8 и улучшенным автофокусом.