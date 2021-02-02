Аналитик Го Минджиу, ссылаясь на собственные источники в цепочке поставщиков, поделился новыми подробностями о разработке первого автомобиля Apple. Он рассказал, на базе какой платформы будет создано транспортное средство и где его будут производить.

Источник: MaCRumors

По данным аналитика, Apple все же намерена тесно сотрудничать с Hyundai Group для разработки и производства своего фирменного автомобиля, так как Foxconn, которая производит большую часть "яблочной" техники, не подходит для этих целей.

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Что нового известно об электрокаре от Apple

Го Минджиу утверждает, что базой для электрокара станет платформа E-GMP, разработанная для электрокаров Hyundai, Ioniq и Kia.

В отчете говорится, что производство автомобиля будет происходить на одной из фабрик Kia в США. При этом Hyundai Mobis станет отвечать за проектирование и производство некоторых деталей, тогда как Apple сконцентрируется на программной и аппаратной части, отвечающей за функцию автономного вождения, и процессах, связанных с работой аккумуляторов. Также Apple будет работать над дизайном экстерьера и интерьера и интеграции транспортного средства со своей экосистемой.

Автомобили от Apple на базе платформы Hyundai будут производить на заводе Kia в США

Кроме того, автомобиль Apple будет позиционироваться как модель очень высокого класса. Его цена, а также стоимость деталей и компонентов будут значительно выше, чем в обычных электромобилей. Релиз нового продукта ожидается ориентировочно в 2025 году. При этом ранее сообщалось, что руководство Hyundai не нравится политика Apple.