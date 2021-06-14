Главное условие для существования жизни, считают ученые, – это наличие жидкой воды. В Солнечной системе жидкая вода есть на нескольких телах. На Земле и, вероятно, на спутниках Юпитера – Ганимеде, Европе и Каллисто. Также вода в жидкой форме есть, как считают ученые, на спутнике Сатурна Энцеладе. На этих спутниках вода жидкая не из-за того, что Солнце не позволяет ей замерзнуть, а благодаря "свои" планетам-гигантам, которые своей мощной гравитацией деформируют тела, разогревая их.

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Планета-сирота / Фото Wikipedia

Планета-сирота и возможность существования жизни без звезды

Планеты-сироты – это планеты, которые по разным причинам остались без материнской звезды. Например, их выбросило с орбиты гравитацией звезды, которая "проходила мимо". Они путешествуют по космическому пространству, не имея собственной системы. Ученые считают, что у таких планет-сирот могут быть спутники, как у наших Юпитера и Сатурна.

Астрофизики оценивают количество планет-изгнанников в нашей Галактике до 100 миллиардов штук. Это позволяет предположить, что среди них есть определенное количество, которые сошли с начальных орбит вместе со своими спутниками.

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Жизнь на спутниках кочевых планет

Команда ученых использовала компьютерную модель, чтобы имитировать тепловую структуру атмосферы спутника того же размера, что и Земля, на орбите вокруг газового гиганта-кочевника, имеющего размеры Юпитера. Результаты показывают, что количество воды на поверхности экзоспутника будет примерно в 10 тысяч раз меньше, чем общий объем океанов нашей планеты. Но в 100 раз больше, чем в атмосфере Земли. Этого было бы достаточно, чтобы жизнь могла развиваться и процветать

Хотя звезды, которая могла бы управлять жизненно важными химическими реакциями, может и не быть, но ее роль могли бы сыграть космические лучи. Приливные силы из-за гравитационного влияния планеты могут генерировать тепло, и, если атмосфера на 90 процентов состоит из углекислого газа, парниковый эффект может быть достаточно сильным, чтобы удерживать это тепло.

Отдельно следует отметить, что шанс на появление жизни может существовать и без наличия атмосферы на таком спутнике. Теоретически, достаточно наличия океана под поверхностью планеты и вулканической активности.