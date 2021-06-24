Откуда инопланетяне могут увидеть Землю: ученые назвали 2 тысячи звездных систем

Человечество постоянно ведет поиски внеземного разума. Ученые наработали много методов, которые позволяют эффективно искать экзопланеты. Может быть, инопланетяне тоже пользуются такими методами? Тогда они должны увидеть Землю из ближайших звездных систем.

Ученые из Корнелльского университета и Американского музея естественной истории определили 2034 звездные системы в пределах 326 световых лет от Земли, с которых инопланетяне могут найти Землю, наблюдая за Солнцем и используя обычный транзитный метод. Транзитный метод – это один из самых действенных методов поиска экзопланет, которым обладает человечество. Он заключается в наблюдении за звездой и фиксированием регулярных уменьшений ее яркости, что говорит о наличии планеты на орбите вокруг этой звезды.

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Транзитный метод поиска экзопланет: смотреть видео онлайн

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Звезды делятся на две категории:

1715 звездных систем, из которых Землю можно было обнаружить и наблюдать последние 5 тысяч лет – с момента расцвета человеческой цивилизации.

319 звездных систем, из которых также можно обнаружить и наблюдать за Землей в последующие 5 тысяч лет.

Каждая звездная система из исследованных имеет свою планетарную систему. Чтобы понять, из каких именно звездных систем Землю можно найти, ученые использовали звездный каталог Gaia eDR3, который предоставило Европейское космическое агентство.

Больше о методах поиска экзопланет Экзопланеты: как и для чего человечество ищет миры похожие на Землю

Gaia предоставил нам точную карту галактики Млечный Путь, что позволяет нам смотреть назад и вперед во времени и видеть, где звезды были расположены и куда они движутся,

– рассказывает астрофизик Джеки Феерти.

Исследователи обнаружили, что 117 звездных систем располагались в пределах 100 световых лет от Земли в последние 10 тысяч лет. Эти системы проходили "транзитную зону", из которой было видно прохождение Земли по диску Солнца.

В дополнение оказалось, что из 177 систем 75 – располагались в "транзитной зоне" после времени появления общедоступных радиостанций. Если есть инопланетяне, которые живут на планетах вокруг этих звезд, которые имеют такой же уровень технического прогресса, что и наш собственный вид, то они теоретически смогут обнаружить нас. Они могли даже наблюдать, как количество углекислого газа в атмосфере Земли увеличилось за последние несколько сотен лет, начиная с промышленной революции, и видеть другие химические признаки жизни в нашей атмосфере.

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба, запуск которого ожидается в конце 2021 года, сможет детально изучить такие транзитные миры.